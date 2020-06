Bund steigt bei Hopp-Firma ein

Tübingen/Berlin.Der Bund steigt beim Tübinger Pharmaunternehmen Curevac ein. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erwirbt dazu Anteile des Unternehmens im Wert von 300 Millionen Euro. Das machten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und der Walldorfer SAP-Mitbegründer und Biotech-Investor Dietmar Hopp am Montag bei einer Pressekonferenz öffentlich. Ziel sei, dem Unternehmen von Mehrheitseigner Hopp finanzielle Sicherheit zu geben.

„Die Beteiligung des Bundes an Curevac ist ein großartiges Signal – sie stärkt deren wirtschaftliche Basis, ohne unternehmerisch Einfluss zu nehmen“, sagte Hopp im Interview mit dieser Redaktion. Über seine Beteiligungsgesellschaft dievini ist Hopp seit 2005 an Curevac beteiligt.

„Das ist eine Blaupause in der Industriepolitik“, erklärte Christof Hettich, einer der Geschäftsführer und Mitgründer von dievini, im Gespräch mit dieser Redaktion. Mit der 300-Millionen-Euro-Investition hält der Bund laut Hettich derzeit 23 Prozent der Curevac-Anteile.

Forschung an Impfstoff

Das Tübinger Unternehmen will Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge demnächst in den USA an die Börse gehen. Das gehe aus einem Schreiben hervor, in dem das Bundesfinanzministerium den Bundestags-Haushaltsausschuss über die geplante Beteiligung an dem Unternehmen informiert. Curevac habe einen großen Kapitalbedarf „und beabsichtigt einen Börsengang an die Nasdaq in New York im Juli 2020”, heißt es in dem Reuters vorliegenden Schreiben. Curevac-Geschäftsführer Hettich wollte sich dazu auf Anfrage dieser Redaktion nicht äußern.

Curevac forscht an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Vor Kurzem haben die Tübinger Forscher eine klinische Studie mit ihrem aussichtsreichsten Wirkstoff-Kandidaten beim zuständigen Paul-Ehrlich-Institut beantragt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 aus der Universität Tübingen heraus gegründet und beschäftigt 460 Mitarbeiter.

Altmaier sagte, die Beteiligung des Bundes sei industriepolitisch von hoher Bedeutung. Wichtige Forschungsergebnisse und Technologien würden in Deutschland und Europa gebraucht. „Der beabsichtigte Erwerb einer Bundesbeteiligung an Curevac soll sicherstellen, dass das Unternehmen nicht durch einen ausländischen Investor übernommen wird und ins Ausland abwandert“, heißt es auch in der Mitteilung des Finanzministeriums an den Bundestag. Für Achim Wambach, Chef der Monopolkommission und Präsident des ZEW in Mannheim, birgt die Beteiligung unterdessen eine potenzielle Gefahr für den freien Wettbewerb. (mit dpa)

