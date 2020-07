Bund will Frauen stärker fördern

Berlin.Das Bundeskabinett hat am Mittwoch in Berlin eine nationale Gleichstellungsstrategie beschlossen. Sie hat zum Ziel, was das Grundgesetz eigentlich ohnehin vorschreibt, nämlich die „tatsächliche Durchsetzung“ der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern. Es habe „Jahrzehnte“ gedauert, bis sich das gesamte Kabinett dazu bekenne und das Thema nicht mehr dem Frauenministerium überlassen werde, sagte Frauenministerin Franziska Giffey (SPD).

Giffey sprach von einem „Meilenstein, der Maßstäbe für das Regierungshandeln setzt“. Das Vorhaben war im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Neu sei, dass Gleichstellung nicht mehr allein Thema ihres Ministeriums sei, sondern jedes Ministerium dafür sorgen solle.

Bei allen Gesetzen und Förderprogrammen will die Regierung künftig die Gleichstellung von Frauen und Männern berücksichtigen. Zu den neun Zielen, die sie damit erreichen will, zählen Entgeltgleichheit, die Aufwertung der klassischen Frauenberufe in der Pflege und Kinderbetreuung, die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen in der Wirtschaft, in den Parlamenten, in Kultur und Wissenschaft und im öffentlichen Dienst. Giffey zufolge soll für Führungspositionen dasselbe gelten wie für Hausarbeit, Kindererziehung und die Pflege alter Menschen – sie sollten gleichberechtigt zwischen Männern und Frauen aufgeteilt sein.

Giffey kritisierte, Frauen verdienten im Durchschnitt immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Das führe zu einer Rentenlücke von 50 Prozent. Diese Lücken zu schließen, könne nur gelingen, wenn auch das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium daran arbeiten, sagte sie.

Unternehmen gegen Vorgaben

Derzeit versucht Giffey zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), das Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen zu verschärfen. Ein Entwurf ist fertig, aber die unionsgeführten Ministerien sind nicht einverstanden mit Sanktionen für Unternehmen, die sich keine Ziele setzen wollen, um mehr Frauen in Leitungsaufgaben zu holen. Sie wehren sich auch gegen Giffeys Plan, rund 100 börsennotierten Unternehmen wenigstens eine Frau vorzuschreiben, wenn sie mehr als drei Vorstandsposten zu vergeben haben. Giffey sagte, sie hoffe auf eine Einigung bis zum Herbst dieses Jahres.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte die Gleichstellungsstrategie. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte, sie müsse über die laufende Legislaturperiode hinausreichen und institutionell verankert werden. Noch in diesem Jahr müsse zudem die geplante Gleichstellungsstiftung eingerichtet werden. epd/dpa

