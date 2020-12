Bundesländer fahren das öffentliche Leben herunter

Berlin/Mannheim/Ludwigshafen.Ein harter Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird immer wahrscheinlicher. Am Dienstag kündigten einige Ministerpräsidenten schärfere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte Einschnitte in zwei Stufen empfohlen: Um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu erlangen, müssten Anfang nächster Woche Kontakte im beruflichen wie im privaten Bereich auf das Mindestmaß reduziert werden. Ab 24. Dezember bis mindestens 10. Januar sollte in Deutschland ein harter Lockdown gelten. Noch in dieser Woche wollen die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin über das weitere Vorgehen beraten. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Dienstag für sogenannte Hotspots einen kurzen, scharfen Lockdown nach Weihnachten an – mit weiteren Ausgangsbeschränkungen, weniger Präsenzunterricht an Schulen und einem Alkoholverbot im Freien.

In Rheinland-Pfalz wird es über Weihnachten und zum Jahreswechsel keine nennenswerten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen geben, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Auch in Thüringen soll es keine Lockerung an den Feiertagen geben. In hessischen Regionen mit dauerhaft hohen Corona-Infektionszahlen wird es eine nächtliche Ausgangssperre und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit geben. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in seiner Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden an.

Personal-Engpässe in Kliniken

Auch der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz äußerte Zweifel an den über Weihnachten vorgesehenen Kontaktlockerungen. Unterdessen ist die Situation in den Kliniken der Region angespannt. Auch personell, denn immer mehr Mitarbeiter sind selbst infiziert oder in Quarantäne. Am Klinikum Ludwigshafen sind es aktuell rund 170 Angestellte. Alle 3000 Mitarbeiter wurden noch einmal getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus, doch weitere Engpässe drohen. „Wir planen und berechnen aktuell jeden Tag, wer wo helfen kann“, sagt eine Sprecherin. Beim Mannheimer Klinikum-Personal gibt es ebenfalls Corona-Fälle. Nach Informationen dieser Redaktion sind auch Beschäftigte von zwei Covid-Intensivstationen betroffen.

Alle Mannheimer Krankenhäuser stellen sich auf weiter steigende Fallzahlen ein. Deshalb reduzieren das Diakonissen- und Theresienkrankenhaus, die St. Hedwig-Klinik und das Universitätsklinikum ihre Operationskapazitäten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. dpa/jei

