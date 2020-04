Bundesliga bereitet Abbruch vor

Mannheim.Die Handball-Bundesliga erarbeitet in dieser Woche ein Szenario für eine Wertung der Saison, falls die Spielzeit wegen der Corona-Krise abgebrochen werden mus. Möglich sind verschiedene Szenarien. Es könnte nur die Hinrunde gewertet werden, dieses Modell beachtet allerdings keine Spielplan-Nachteile. Die Rhein-Neckar Löwen traten in der Hinrunde beispielsweise elfmal auswärts an. Eine Wertung der aktuellen Tabelle ist kaum möglich, weil nicht alle Teams die gleiche Anzahl an Begegnungen bestritten haben. Diskutiert wird auch eine Quotientenregelung. Bei diesem Szenario wird die Anzahl der Punkte durch die Anzahl der Spiele dividiert, um einen Punkteschnitt zu errechnen. Für die Löwen wäre das die beste Variante. mast

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020