Bundespräsident schwört die Menschen auf harte Prüfung ein

Berlin/Bergstraße/Wiesbaden.Vor dem Beginn des harten Lockdowns in Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen zu Zusammenhalt aufgerufen – aber auch zu Zuversicht. „Ich bin sicher, die Verantwortung, die wir jetzt zeigen, die Lasten, die wir jetzt und noch eine Zeit tragen müssen, sind nicht vergeblich. Sie bringen uns dem Ende der Pandemie näher“, sagte er am Montag in Berlin. Die kommenden Wochen seien eine Prüfung für alle. Deutschland sei aber ein starkes Land, weil in dieser Krise so viele Menschen füreinander da seien. „Ich bin ganz sicher: Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht rauben. Wir werden diese Krise überwinden“, sagte Steinmeier. Angesichts stark steigender Infektions- und Todeszahlen wird das öffentliche und private Leben von Mittwoch an heruntergefahren.

Inzidenz im Kreis bei 156,75

Steinmeier nannte die Lage „bitterernst“. Das Infektionsgeschehen drohe außer Kontrolle zu geraten. „Wir kommen an einschneidenden Maßnahmen nicht vorbei.“ Oberstes Ziel müsse es sein, die Infektionszahlen zu senken. Zu den Beschränkungen sagte Steinmeier: „Feiern lassen sich nachholen, und über Geschenke freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch. Was jetzt zählt, ist, Gesundheit zu erhalten und Menschenleben zu retten.“

Bayern fordert eine Testpflicht für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. „Wir brauchen am besten eine nationale Regelung, denn ich mache mir große Sorgen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Dies gelte insbesondere mit Blick auf Reisen zwischen Weihnachten und Neujahr.

Das Landratsamt des Kreises Bergstraße meldete gestern sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handele sich um eine 85-jährige, eine 87-jährige und eine 96-jährige Person aus Heppenheim, um eine 96-jährige und eine 87-jährige Person aus Mörlenbach sowie um eine 77-jährige Person aus Rimbach, heißt es von der Pressestelle. Zudem meldet der Kreis 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liege damit bei 156,75. Derzeit befänden sich 69 Personen mit einer bestätigten Corona-Infektion in einem Bergsträßer Krankenhaus. Neun Personen würden mit einem Verdacht auf eine Infektion in einer Klinik behandelt.

„Die Versorgung mit Lebensmittel und Artikeln des täglichen Bedarfs ist auf jeden Fall sichergestellt“, betonte Landrat Christian Engelhardt im Nachgang zu einer Video-Konferenz mit Einzelhändlern. Er appellierte aber an die Bergsträßer, ihre Festtagseinkäufe so früh wie möglich zu erledigen. Das gelte vor allem für haltbare Produkte, um den Andrang in den Tagen vor Weihnachten und „zwischen den Jahren“ zu reduzieren. Die Menschen sollten möglichst alleine einkaufen – in Gruppen oder im Familienverbund – und typische Einkaufszeiten vermeiden.

955 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 108 316 (Stand: 0 Uhr). 1755 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. dpa/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020