Bundespräsident würdigt Hochschule

Heidelberg.„Dieses vielfältige jüdische Leben ist ein unermessliches Glück für unser Land. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür, dass wir uns über den Abgrund der Geschichte hinweg die Hand reichen dürfen“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) hat am Montagabend die Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg besucht. Steinmeier kam aus Anlass des 40. Gründungstages der Bildungseinrichtung, die derzeit von rund 130 Studierenden besucht wird. Das Bild zeigt das Staatsoberhaupt mit der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster (Mitte), auf dem Weg zur Hochschule. Im Anschluss sprach Steinmeier in der Neuen Universität Heidelberg ein Grußwort vor den rund 600 geladenen Gästen. miro

