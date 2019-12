Bundesweit protestieren 200 Kliniken

Mannheim.Am Donnerstag haben bundesweit Mitarbeiter und Vorstände von rund 200 psychiatrischen Einrichtungen Protestaktionen organisiert. Das teilte Sylvia Claus, Vorsitzende der Bundesdirektorenkonferenz und stellvertretende Ärztliche Direktorin des Pfalzklinikums Klingenmünster, mit. Ärzte- und Therapeutenverbände schlagen seit Oktober Alarm wegen einer neuen Richtlinie. Sie soll regeln, wie viel Personal pro Patient auf Stationen vorgesehen ist. Sie soll ab Januar 2020 in Kraft treten und schreibt eine personelle Untergrenze für die Versorgung vor, die die Kliniken dokumentieren sollen.

Die Kliniken sehen darin einen zu großen Bürokratieaufwand, erklärt Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Protestiert haben etwa das Leipziger Uniklinikum, die Uniklinik in Tübingen oder die Psychiatrische Klinik in Weißensee Berlin. Auch das ZI und das Pfalzklinikum nahmen teil.

Unterstützung bekommen die Kliniken von Patienten und Angehörigen. Eine Petition, die der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen eingereicht hat, soll den Bundestag dazu bewegen, Regeln für eine gute Behandlung zu beschließen. jor

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019