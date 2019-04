Burg Lindenfels: Auf Grabungen folgen Bauarbeiten

Lindenfels.Die Arbeiten am Infopunkt an der Lindenfelser Burg dürften demnächst Fahrt aufnehmen. Nachdem in den vergangenen Monaten Funde aus archäologischen Ausgrabungen an dem historischen Ort ausgewertet wurden, solle demnächst die Bodenplatte eingesetzt werden, hieß es bei einer Begehung mit Vertretern der Bergsträßer und der Lindenfelser SPD.

Bürgermeister Michael Helbig hofft, dass im Herbst Richtfest gefeiert werden kann. Entstehen soll ein Fachwerkhaus, flankiert von zwei kubusförmigen Anbauten. Dort soll es eine kleine Gastronomie sowie Informationsangebote zur Burg und zum Thema Nibelungen geben. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019