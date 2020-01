Buschbrände in Australien: Betroffene im BA-Gespräch

Bergstraße/Australien.Seit Wochen und Monaten wüten verheerende Buschbrände in Australien. Immense Flächen in Australien wurden bereits zerstört und noch immer ist kein Ende in Sicht. Auch für Michael Rieke, den es vor 14 Jahren von Weiterstadt nach Sydney gezogen hat, sind die Auswirkungen spürbar. Ein dichter gelblicher Nebel hängt über der Stadt. Es riecht verbrannt und viele Menschen laufen mit Mundschutz durch die Straßen. Doch für ihn ist es wichtig, dass die Ausmaße auch den Menschen in den Städten bewusstwerden – damit so etwas nicht noch einmal passieren kann. Außerdem berichten Jugendliche, die in Australien leben, von den Fragen und Themen, die sie aktuell tagtäglich bewegen./ ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020