Busse sollen öfter fahren

Lautertal.Noch bis Ende April können die Bürger Anregungen zum neuen Nahverkehrsplan des Kreises Bergstraße geben. Ende des Jahres soll die Planung dann beschlossen werden.

In Lautertal stößt das Verfahren auf großes Interesse, besonders rund um Beedenkirchen, wo die Versorgung mit Busverbindungen nach wie vor schlecht ist. Am Wochenende und an schulfreien Tagen ist die Linie 664 gar nicht unterwegs, es bleibt nur das Ruftaxi. Um nach Darmstadt zu kommen, muss man erst nach Bensheim fahren, um dann über die Bergstraße weiterzukommen.

Auf Einladung der SPD diskutierten Bürger mit dem zuständigen Kreisbeigeordneten Karsten Krug über die Lage und mögliche Verbesserungen. Nicht alles ist machbar, aber Fortschritte sind nicht ausgeschlossen, war das Fazit des Treffens. red

