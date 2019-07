Bußgelder für Schüler

Mannheim.Erstmals haben Schüler in Mannheim einen Bußgeldbescheid erhalten, weil sie sich an den Klimademonstrationen „Fridays for Future“ („Freitage für die Zukunft“) beteiligt hatten. Das bestätigte am Mittwoch das Regierungspräsidium in Karlsruhe. Demnach müssen mindestens vier Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Stadtteil Vogelstang jeweils einen Betrag von insgesamt 88,50 Euro zahlen. Dabei geht es um das unentschuldigte Fehlen am 24. Mai.

Laut dem Regierungspräsidium wurden in Baden-Württemberg bisher noch keine Bußgelder verhängt. Ob es in der Bundesrepublik bereits einen Fall gab, konnte die Behörde am Mittwoch nicht beantworten. Laut einem Bericht des Portals „Spiegel Online“ wurden zumindest in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern noch keine finanziellen Strafen für streikende Schüler ausgesprochen.

Bei ihrer Demonstration am Freitag wollen die Mannheimer Aktivisten nun Spenden für die betroffenen Schüler sammeln, um die Kosten zu decken. jor

