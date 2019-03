Bensheim.Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto an der Kreuzung Wormser Straße/Amperestraße in Bensheim wurden laut Polizei am Mittwochmorgen insgesamt 14 Personen leicht verletzt.

Drei Fahrgäste sowie die 45 Jahre alte Beifahrerin des beteiligten Wagens mussten ins Krankenhaus gebracht werden. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.03.2019