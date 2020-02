Cannabis-Produkte neu im Portfolio

Bensheim.Die Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg will ihr Produktportfolio um medizinische Cannabis-Präparate erweitern und damit neue internationale Märkte erschließen. Seite Ende des vergangenen Jahres werden bereits im Ausland angekaufte Cannabis-Blüten vor Ort in Bensheim verpackt und an Apotheken in ganz Deutschland ausgeliefert.

In Kooperation mit einem Investor ist außerdem geplant, künftig auch eigene Pflanzen zu züchten und in den Handel zu bringen. In der neuen Produktionsstätte am Berliner Ring sollen in einem Hochsicherheitstrakt und mit speziellen Anlagen die Hanfpflanzen verarbeitet werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.02.2020