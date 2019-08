Caritas plant Neubau

Lampertheim.Nach der gescheiterten Sanierung soll das Lampertheimer Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung in absehbarer Zeit aufgegeben werden. Der Caritas-Verband Darmstadt als Träger plant an einem anderen Standort im Stadtgebiet einen Neubau. Caritas-Direktorin Stefanie Rhein begründete im Haupt- und Finanzausschuss, warum der Verband inzwischen von einer Sanierung absieht. Demnach seien die geschätzten Kosten von zehn auf 15 Millionen Euro gestiegen. Dies hätte einen Pflegesatz von 30 Euro je Platz bedeutet. Damit wäre die Einrichtung nicht mehr „marktfähig“ gewesen.

Unterdessen will die Caritas einige Renovierungsarbeiten an der Einrichtung vornehmen lassen. So stehen Arbeiten am Dach und im Hof an, wo sich Platten gelockert haben. Laut Heimleiterin Heide Neumann leben im Heim derzeit 85 Bewohner. Ihre Zahl soll bis auf 112 steigen. Die Mitarbeiterzahl liegt bei 80 Personen. Ein neuer Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse, der AOK Hessen, soll abgeschlossen werden. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019