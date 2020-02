CDU-Abgeordnete drängen zu Eile

Berlin/Mannheim.In der CDU laufen die Bemühungen um eine Teamlösung für die künftige Parteispitze vor dem nächsten Treffen der CDU-Führungsgremien am Montag auf Hochtouren. In der CDU-Spitze werde eine Formation mit einer Art Integrationsfigur als künftigem Parteichef und starken Vertretern verschiedener Parteiflügel im Team für die nächste Bundestagswahl favorisiert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag. Ziel sei es, eine Kampfkandidatur auf einem möglichen Sonderparteitag im Mai oder Juni zu verhindern.

Die Düsseldorfer Parteienforscherin Sophie Schönberger sagte dazu im Gespräch mit dieser Redaktion: „Die Teamlösung mit Kanzlerkandidatur, Parteivorsitz und Superministerium ist theoretisch denkbar. Aber man hat ja gerade bei der Teamlösung AKK-Merkel gemerkt, dass das nicht funktioniert hat.“

Regionale CDU-Bundestagsabgeordnete fordern eine rasche Klärung um den Parteivorsitz. „Für Spielchen, Ränkeschmiede und langwierige Verfahren ist jetzt keine Zeit“, mahnt etwa Karl Lamers aus Heidelberg. Zu Schnelligkeit rät auch der Mannheimer Politiker Nikolas Löbel, denn: „Wenn wir das Jahr 2020 nutzen, um uns inhaltlich und personell neu aufzustellen, dann können wir zum Ende des Jahres auch die Frage der Kanzlerkandidatur klären.“

Was die Regierungsbildung in Erfurt angeht, haben Linke, SPD und Grüne in Thüringen zusammen mit der CDU einen Durchbruch erzielt. Die vier Parteien einigten sich auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März dieses Jahres, wie der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) am Freitagabend in Erfurt bekannt gab. Die vier Parteien verständigten sich zudem auch auf eine Neuwahl des Parlaments am 25. April 2021.

Linke, SPD und Grüne suchten mit der CDU gut zwei Wochen nach der Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen der AfD nach Wegen aus der Regierungskrise. Kemmerich ist nach seinem Rücktritt nur noch geschäftsführend im Amt. jeb/tbö/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020