CDU äußert Kritik

Lampertheim.Die CDU Lampertheim ist mit Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung, die mit der Mehrheit der SPD/FDP-Koalition gefasst wurden, nicht einverstanden. Sowohl mit der Entscheidung gegen einen Neubau einer Kulturstätte auf dem Biedensand-Campus als auch gegen den kompletten Neubau eines Bauhofs sind die Christdemokraten nicht einverstanden. In einem Pressegespräch haben sie ihre Positionen jetzt noch einmal dargelegt. In Sachen Kulturstätte habe die parlamentarische Mehrheit „zu klein gedacht“. Die CDU will viel mehr an einer kooperativen Nutzung von Räumlichkeiten durch Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wie Musikschule und Stadtbibliothek auf dem Campus festhalten. Beim Bauhof habe man sich für den „drittbesten Standort“ entschieden“, lautet die Kritik. swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.03.2020