CDU beendet Bündnis mit den Grünen

Bensheim.Seit 2001 arbeiten in Bensheim CDU und GLB in einer Koalition zusammen – seit der Kommunalwahl 2016 mit der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) als drittem Partner. Damit ist seit Freitag jedoch Schluss. Die Christdemokraten teilten in einem Gespräch mit dieser Zeitung mit, dass sie die Zusammenarbeit mit den Bensheimer Grünen auf Basis des Koalitionsvertrags beendet haben. Ein entsprechender Beschluss sei von Fraktion und Vorstand des Stadtverbands gefasst worden.

Die CDU sieht keine Möglichkeit mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Grünen Liste. Zuletzt sei es immer schwieriger gewesen, eine gemeinsame Position zu finden. Konflikte seien nach außen getragen, Kritik an den Koalitionspartnern und den hauptamtlichen Magistratsmitgliedern geübt worden. „Wir hätten die Koalition gerne fortgesetzt, sahen uns aber gezwungen, für klare Verhältnisse zu sorgen“, erklärte Stadtverbandsvorsitzender Tobias Heinz. Mit der BfB will man nun Gespräche über ein weiteres Vorgehen führen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020