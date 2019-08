CDU klar vor der AfD

Mannheim.In Sachsen liegt die CDU kurz vor der Landtagswahl klar vor der AfD, in Brandenburg liefert sich Letztere ein enges Rennen mit der SPD. Diese Trends ergeben sich aus dem Politbarometer Extra der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zu den zwei Abstimmungen am 1. September. Michael Kretschmer kann in Sachsen davon ausgehen, dass er Regierungschef bleibt, seine CDU erreicht in der Umfrage 31 Prozent. Weil die SPD in der Umfrage auf neun Prozent absackt, wäre demnach eine Regierung nur noch mit einer Dreier-Koalition möglich. In Brandenburg ist die Regierungsbildung völlig offen. Die SPD liegt mit 21 Prozent nur drei Punkte vor der CDU. Die AfD kommt auf 20 Prozent . was

