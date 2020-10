CDU legt Gutachten vor

Mannheim.Der Kreisverband der CDU Mannheim hat am Mittwoch das Ergebnis einer externen Untersuchung zu Mietverträgen ihrer Kreisgeschäftsstelle veröffentlicht. Demnach komme der Gutachter, Anwalt und Ex-CDU-Stadtrat Ralph Landsittel, zu dem Ergebnis, dass es keinerlei Anhaltspunkte für Rechtsverstöße gebe. Auch der CDU-Bundesverband habe in den Unterlagen keine Unrichtigkeiten entdeckt „Damit erweisen sich alle in der Öffentlichkeit erhobenen und uns bekannten Behauptungen als unwahr“, so der Pressesprecher des CDU-Kreisverbandes Mannheim, Christian Hötting. Die CDU-Mitglieder Andreas Pitz, Professor für Rechtswissenschaft, und Stadtrat Chris Rihm sehen das kritischer. Sie haben vor allem beim Untermietvertrag mit dem Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel noch Klärungsbedarf. stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020