CDU nominiert Rolf Richter

Bensheim.Der CDU-Stadtverband hat sich am Donnerstagabend mit großer Mehrheit für Rolf Richter als Bensheimer Bürgermeisterkandidaten ausgesprochen. Bei einer Mitgliederversammlung votierten 25 von 29 stimmberechtigten anwesenden Christdemokraten für den Amtsinhaber. Es gab allerdings auch vier Nein-Stimmen.

Der Rathauschef skizzierte in einer Rede seine Schwerpunktthemen – von der Kinderbetreuung über Sicherheit und Klimaschutz bis hin zu Wohnen und Verkehr reichte die Palette.

Gewählt wird in Bensheim am 21. Juni. Neben Richter bewirbt sich bisher Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) um das Amt des Bürgermeisters. Weitere Kandidaten gibt es bisher nicht. Die Frist endet am 13. April. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020