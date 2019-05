CDU siegt in Bremen

Will Bremer Bürgermeister werden: CDU-Kandidat Meyer-Heder. © dpa

Bremen.Der Spitzenkandidat der CDU für die Bremer Landtagswahl, Carsten Meyer-Heder, erhebt Anspruch auf den Posten des Bürgermeisters. „Ich will Bürgermeister werden“, sagte der 58-Jährige am Sonntag der ARD. Die seit mehr als 70 Jahren in dem Stadtstaat regierende SPD erlitt herbe Verluste: Die Partei von Bürgermeister Carsten Sieling erhielt laut Hochrechnung 25,2 Prozent, die CDU mit Spitzenkandidat Meyer-Heder 27,3 Prozent. Zulegen konnten Grüne (16,9 Prozent) und Linke (10,3 Prozent), die FDP kommt auf 5,8 Prozent, die AfD auf 6,6 Prozent. dpa

