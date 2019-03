CDU will Trinkertreff auf Probe

Der Standort für den Trinkertreff im Hafenviertel Jungbusch. © Proßwitz

Mannheim.Nach andauerndem öffentlichen Druck bringt die CDU einen Antrag für einen Trinkertreff im Stadtteil Jungbusch in den Gemeinderat ein und spricht sich für einen Probebetrieb auf zwölf Monate dort an der Akademiestraße aus. Zunächst war im Sommer 2018 das sogenannte „alkoholakzeptierende Aufenthalts- und Betreuungsangebot für die Trinker- und Drogenszene“ am umstrittenen, nicht zentrumsnahen Standort im Hafenviertel mit knapper Mehrheit abgelehnt worden – unter anderem mit den Stimmen von CDU und Mannheimer Liste. Die Stadt begrüßte gestern den CDU-Antrag. Das Angebot sei „dringend nötig“. Im Rathaus bereitet man nun eine erneute Vorlage für den Gemeinderat im April vor. aph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019