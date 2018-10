Ceylan als Lesevorbild

Mannheim.Der Komiker Bülent Ceylan (Bild) erhält den mit 2500 Euro dotierten Sonderpreis des Deutschen Lesepreises. Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte der Mannheimer gestern Abend: „Für mich bedeutet der Preis sehr viel, denn er bringt auch eine riesige Verantwortung mit sich.“ Die erstmals an einen Prominenten verliehene Auszeichnung wird dem 42-Jährigen am 21. November im Berliner Humboldt Carré übergeben. Die Mainzer Stiftung fördert durch den mit insgesamt 25 000 Euro ausgestatteten Preis herausragendes Engagement in der Leseförderung. jpk (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.10.2018