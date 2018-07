Chaos nach Räumung

Anzeige

München.Fast 330 Flüge sind infolge einer Sicherheitspanne am Münchner Flughafen zwischen Samstagmorgen und gestern Nachmittag ausgefallen. Mehr als 32 000 Passagiere waren zeitgleich zum Beginn der Sommerferien in Bayern betroffen, wie ein Sprecher des Flughafens München sagte. Nach Angaben der Lufthansa verbrachten mehr als 2000 gestrandete Menschen die Nacht auf Bänken oder Feldbetten im Airport. Gestern standen erneut Tausende Menschen vor den Schaltern an, um Flüge umzubuchen. Die Räumung von zwei Abflughallen hatte am Samstag ein Chaos verursacht. Auslöser war eine Frau, die unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt war. dpa