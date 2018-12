Chaos-Tage erschüttern Paris

Paris.Die gewalttätigen Krawalle der „Gelben Westen“ in Paris haben in Frankreich chaotische Zustände ausgelöst. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Ausschreitungen. „Die Verursacher dieser Gewalt wollen keine Veränderung, sie wollen keine Verbesserung, sie wollen Chaos“, sagte er am Wochenende. Gestern kam die Regierung zu einem Krisentreffen zusammen. Demonstranten hatten sich am Samstag Straßenschlachten mit der Polizei, wie hier vor dem Pariser Triumphbogen, geliefert. Ganze Straßenzüge glichen einem Schlachtfeld. Auch in anderen Landesteilen kam es zu Zwischenfällen. dpa

