Chefarzt scharf kritisiert

Der Bluttest brachte das Klinikum in die Schlagzeilen. © dpa

Heidelberg.Eine Reihe von Fehlentscheidungen hat nach Ansicht einer unabhängigen Expertenkommission zur voreiligen Veröffentlichung des Heidelberger Bluttests für Brustkrebs geführt. Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft und einer von zwei Vorsitzenden der Kommission, sprach am Dienstag bei der Präsentation des Zwischenberichts von „Führungsversagen, Machtmissbrauch, Eitelkeit und falsch verstandener Kollegialität“. Vor allem das Vorgehen des Chefs der Unifrauenklinik, Christof Sohn, wurde scharf kritisiert.

Der Bluttest war der Öffentlichkeit im Februar in einer großen PR-Kampagne als „marktfähig“ präsentiert worden, was das Heidelberger Universitätsklinikum später korrigieren musste. Medizinische Fachgesellschaften kritisierten, dass Frauen verfrüht Hoffnung gemacht wurde.

Erste größere Versäumnisse stellte die Kommission bereits beim Umgang mit den Entwicklern des Tests fest. So habe es „keine triftigen Gründe“ dafür gegeben, die ursprüngliche Projektleiterin auszuschließen, sagte Kleiner. Er warf Sohn „Führungsversagen“ vor.

Schwere Vorwürfe erhob die Kommission in Bezug auf eine Pressekonferenz im Februar 2019, bei der der Bluttest präsentiert worden war. Die Veröffentlichung erfolgte „erkennbar zu früh und entsprach nicht guter wissenschaftlicher Praxis“, kritisierte die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt, die sich den Kommissionsvorsitz mit Kleiner teilt. Trotz zahlreicher Warnungen hätten Sohn und der Klinikumsvorstand an der Pressekonferenz festgehalten. Der Aufsichtsrat des Klinikums beriet am Dienstag über Konsequenzen aus dem Zwischenbericht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019