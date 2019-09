Chemie vor Tarifstreit

Größter Arbeitgeber in der Region ist der Chemiekonzern BASF. © DPA/obs/BASF

Ludwigshafen.Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE will in den kommenden Tarifverhandlungen ein Zukunftskonto durchsetzen. Damit sollen die Beschäftigten die Wahl zwischen zusätzlich 1000 Euro im Jahr oder Extra-Urlaubstagen bekommen. Davon würden auch Zehntausende Tarifmitarbeiter in der Region profitieren. Die Forderungen der Gewerkschaft werden am 19. September endgültig festgelegt, die Verhandlungen starten am 30. September. Der Chemie-Arbeitgeberverband verweist dagegen auf eine schwierige wirtschaftliche Lage der Branche. Zudem würde zusätzliche Freizeit den Fachkräftemangel noch verstärken. be

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.09.2019