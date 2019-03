Chemikalie ausgetreten

Bensheim.In einem Speziallagerraum einer Firma am Berliner Ring in Bensheim ist es am Freitagmorgen zu einem Zwischenfall mit Gefahrgut gekommen. Aus einem 20-Liter-Kanister trat Wasserstoffperoxid aus.

Mitarbeiter des Unternehmens alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte trugen das kleine Fass ins Freie und verdünnten das Bleichmittel mit Wasser. Verletzt wurde bei dem zeitintensiven und aufwendigen Einsatz niemand.

Die Wehren aus Bensheim und Auerbach waren mit 32 Mann vor Ort, zudem wurde die Messeinheit aus Bürstadt hinzugezogen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.03.2019