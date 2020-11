China auf dem Weg zum Mond

Peking.China startet eine unbemannte Mondmission, mit der erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten wieder Gestein von dem Erdtrabanten geholt werden soll. Auf dem Weltraumbahnhof Wenchang (Bild) auf der südchinesischen Insel Hainan wurde am Montag eine Rakete des Typs „Langer Marsch 5“ aufgetankt, die das Raumschiff „Chang’e 5“ noch am Montagabend auf den Weg zum Mond bringen sollte. Das nach der chinesischen Mondgöttin benannte Raumschiff soll ein Fahrzeug auf den Mond bringen, das Bohrungen machen und Gestein sammeln soll. Bei einer erfolgreichen Rückkehr wäre China nach den USA und der Sowjetunion in den 1960er und 1970er Jahren die dritte Raumfahrtnation, der ein solches Vorhaben gelingt. Zuletzt hatte die sowjetische „Luna 24“-Mission 1976 Mondstaub zur Erde gebracht. dpa (BILD: dpa)

