China feiert – und geht gegen Kritiker vor

Peking.Während Peking den 70. Nationalfeiertag der Volksrepublik China am Dienstag mit einer Militärparade inszeniert, protestieren weiterhin viele Menschen in Hongkong – weil sie fürchten, dass ihre demokratischen Rechte beschränkt werden. Zugleich feiern Anhänger der Pekinger Regierungspartei auch in Hongkong (Bild) und schwenken chinesische Nationalflaggen. Überdeckt werden die Feierlichkeiten vom Handelskonflikt Chinas mit den USA und einer strengeren Kontrolle und Zensur im Land. Zudem werden Menschenrechtler und Anwälte inhaftiert, Hunderttausende Uiguren stecken in Umerziehungslagern. Außenpolitisch setzt die Kommunistische Partei auf die „Neue Seidenstraße“, um an Macht zu gewinnen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.10.2019