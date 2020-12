Christine Klein für Rolf Richter

Bensheim.Rolf Richter musste am Montagabend nach sechs Jahren als Bensheimer Bürgermeister Abschied nehmen. Zugleich wurde seine Nachfolgerin Christine Klein, die in der Stichwahl Mitte November mehr Stimmen erhielt, ins Amt eingeführt. In einer Sondersitzung des Stadtparlaments legte die 65-Jährige ihren Amtseid ab, Richter erhielt seine Entlassurkunde.

Der 54-Jährige bedauerte, dass er in seiner bisherigen Rolle nicht mehr an der Gestaltung seiner Heimatstadt mitwirken kann. Christine Klein würdigte in ihrer Ansprache das Engagements ihres Vorgängers und betonte, welchen Stellenwert eine von gegenseitiger Wertschätzung getragene Zusammenarbeit für sie habe. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.12.2020