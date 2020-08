Christine Klein tritt in Bensheim an

Bensheim.Aus dem Duo im Bensheimer Wahlkampf wird ein Trio: Christine Klein hat am Freitag angekündigt, gegen Bürgermeister Rolf Richter (CDU) und Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) antreten zu wollen.

Die 65-Jährige geht als unabhängige Kandidatin ins Rennen, die Unterstützerunterschriften hat sie bereits gesammelt. Klein, die schon 2008 in Bensheim und 2013 in Zwingenberg kandidierte, will nach eigenem Bekunden einen Klimawechsel in Bensheim herbeiführen – und sieht die Zeit dafür gekommen. Ihrer Ansicht nach müsse sich der politische Stil ändern, die Verantwortlichen müssten mehr auf die Bürger zugehen und deren Anliegen ernst nehmen.

In Bensheim wird am 1. November gewählt, die Bewerbungsfrist läuft am Montag ab. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020