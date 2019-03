Clubs sollen Polizeieinsatz zahlen

Polizisten stehen vor der Dortmunder Südtribüne. © dpa

Leipzig.Fußball-Vereine können grundsätzlich an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen beteiligt werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Den konkreten Streitfall zwischen der Deutschen Fußball Liga und der Freien Hansestadt Bremen verwies es allerdings zurück an das Oberverwaltungsgericht Bremen. In ihrem Urteil machten die Richter jedoch deutlich, dass die Clubs prinzipiell für die Kosten in die Pflicht genommen werden können. Diese Regelung würde allerdings nur Vereine der 1. und 2. Bundesliga betreffen. Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg und Hessen erklärten bereits vor der Entscheidung, künftig keine Gebühren erheben zu wollen. dpa

