Clubs unter der Lupe

Mannheim.Der FC Bayern München will am Sonntag (21 Uhr/live im ZDF) das Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain gewinnen und bestreitet auch das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am 18. September. Dann geht es gegen den FC Schalke 04. Zuvor war wegen des Weiterkommens der Münchner in der Königsklasse geplant gewesen, dass die neue Spielzeit mit der Partie zwischen Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach beginnt.

Bis zum Start der neuen Runde wird diese Redaktion in einer Serie alle Clubs vorstellen, ihre Probleme analysieren und die Erfolgsmöglichkeiten aufzeigen. Den Anfang macht der VfB Stuttgart. mast

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020