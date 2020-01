Berlin.Das Bundesinnenministerium hat die Gruppe „Combat 18“ verboten. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden richtet sich die gewaltbereite Vereinigung gegen die verfassungsmäßige Ordnung, „da sie mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist“. „Rechtsextremismus und Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz“, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte: „Der Rechtsstaat zeigt, dass er wehrhaft ist.“ Oppositionspolitiker kritisierten, das Verbot komme zu spät. Polizisten durchsuchten am Donnerstag Wohnungen in Thüringen, Osthessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. dpa

