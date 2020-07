Corona erschüttert die Wirtschaft

Brüssel.Die Rezession wegen Corona ist nach der neuesten Prognose der EU-Kommission noch tiefer als befürchtet – selbst, wenn es ab jetzt wieder aufwärtsgeht. Ein historischer Absturz im ersten Halbjahr könnte die Wirtschaftsleistung in der Eurozone 2020 demnach aufs ganze Jahr gerechnet um 8,7 Prozent schrumpfen lassen, in der Europäischen Union insgesamt um 8,3 Prozent. Das ist etwa ein Prozentpunkt mehr Minus als noch im Mai gedacht. Deutschland wird mit einem Rückgang von 6,3 Prozent im EU-Vergleich weniger hart getroffen.

Die neuen Zahlen legte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Dienstag in Brüssel vor. Im Mai war die Kommission noch von einem Minus von 7,7 Prozent für die 19 Staaten der Eurozone ausgegangen und 7,4 Prozent für die gesamte EU, also alle 27 Länder der Staatengemeinschaft.

Die Verschlechterung begründete die Kommission damit, dass die Aufhebung der Corona-Auflagen in kleineren Schritten vorangehe als angenommen. „Die Pandemie hat die europäische Wirtschaft härter getroffen als zunächst gedacht, auch wenn jetzt eine vorsichtige Erholung beginnt“, sagte Gentiloni. Auch die jetzige Prognose sei mit Unsicherheit verbunden. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.07.2020