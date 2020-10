Corona fordert sechstes Opfer

Bergstraße/Darmstadt.Im Kreis Bergstraße ist am dritten Tag in Folge ein Mensch an einer Corona-Infektion gestorben. Es handelt sich nach Angaben des Landratsamtes um eine 75-jährige Person aus einem Pflegeheim in Biblis. Die Pandemie hat damit im Kreis inzwischen sechs Opfer gefordert.

Außerdem sind gestern 36 Corona-Infektionen bekannt geworden – deutlich weniger als in den Tagen zuvor. Seit dem Ausbruch der Epidemie wurden 1131 Infektionsfälle gezählt. Die neuen Meldungen stammen unter anderem aus Bensheim (2), Einhausen, Heppenheim (7) und Zwingenberg.

Aktuell seien 451 Patienten mit einer Infektion im Kreis bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern würden derzeit 17 Patienten behandelt, darunter 13 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor, meldete das Landratsamt weiter. Wie es weiter hieß, gab es 269 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 99,45 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche. Morgen wird der Wert erstmals seit einer Woche wieder leicht sinken.

Auch am Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim wurde gestern ein neuer Corona-Fall bekannt. Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen forderten die Bürgermeister des Kreises dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten – auch um weitere Einschränkungen zu vermeiden.

In Darmstadt ist die Inzidenz gestern auf einen Wert von 107,6 gestiegen. In den Darmstädter Krankenhäusern sind 38 Covid-19-Fälle gemeldet, darunter sechs auf Intensivstationen. Die Stadt will beraten, ob sie Luftfilter für Schulen und Kitas anschaffen soll. In der Fußgängerzone und an Haltestellen gilt eine Maskenpflicht.

Gegner der Maskenpflicht sind am Mittwoch auf das Gelände der Georg-Büchner-Schule vorgedrungen. Die Stadt hat deswegen ein Hausverbot für Leute beschlossen, die derartigen Gruppierungen angehören.

Streit um die Sperrstunden

Bei Kontrollen der Sperrstunde haben sich Angaben der Ordnungspolizei die Gastronomen bisher überwiegend an die Vorgaben gehalten. In Mittelhessen wird in mehreren Kreisen juristisch um die Regeln für die Gastronomie gestritten. Während die behördlichen Verfügungen für Sperrstunden im Kreis Gießen und im Kreis Marburg-Biedenkopf vor Gerichten für rechtswidrig erklärt wurden, hob der Lahn-Dill-Kreis gestern seine Allgemeinverfügung wieder auf, bevor sie in Kraft trat. Er begründete das mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes in Kassel.

Die Zahl der Corona-Fälle in Hessen hat sich gestern um 958 erhöht. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 29 398 Menschen positiv getestet, wie das Robert Koch-Institut mitteilte (Stand 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle nahm um sieben auf 600 zu.

Einige Gesundheitsämter können inzwischen nicht mehr jede Infektionskette nachvollziehen. „Jedem Fall genau nachzugehen, das gelingt nicht mehr“, sagte der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, im ZDF. In Frankfurt kämen derzeit zwischen 100 und 200 Fälle pro Tag dazu. „Man muss sich jetzt gezielt die Fälle raussuchen, wo es besondere Dinge gibt, die es zu beachten gibt, wo es sich lohnt, genau nachzufragen“, sagte Gottschalk. dpa/tm

