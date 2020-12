Corona-Krise spitzt sich dramatisch zu

Berlin/Mannheim.Deutschland bekommt die zweite Corona-Welle trotz des seit Wochen geltenden Teil-Lockdowns nicht in den Griff. Am Donnerstag registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) mit 23 679 Fällen in 24 Stunden einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen. Das RKI warnte vor einem Kippen der Lage. Immer mehr Bundesländer wollen angesichts dieser Zahlen das öffentliche und private Leben rasch stärker als bisher herunterfahren. Unklar war am Donnerstag noch, ob es dazu eine neue Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten geben wird. Diese könnte frühestens am Wochenende stattfinden.

Baden-Württemberg will am Freitag über eine erweiterte Coronastrategie entscheiden. Demnach soll es in extremen Hotspots mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen ganztägige Ausgangsbeschränkungen geben – mit Ausnahmeregelungen für Arbeit, Einkäufe oder Arztbesuche. Für alle Schulen ab Klasse 8 hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in diesen Hotspots vollständigen Fernunterricht ab spätestens Montag angeordnet – mit Ausnahmen für Abschlussklassen.

Kliniken stoßen an Grenzen

Aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis kommt die Forderung nach einem dreiwöchigen harten Lockdown ab dem vierten Adventswochenende: „Wir können dieser Entwicklung nicht noch 16 Tage lang zusehen“, warnt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Wir müssen dringend reagieren“, fügt Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, hinzu.

Auch das Universitätsklinikum Heidelberg komme an seine Kapazitätsgrenzen, betont Ingo Autenrieth, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Heidelberg. Schulen, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte mit Ausnahme von Angeboten des täglichen Bedarfs sollten für drei Wochen schließen, also bis zum Ende der Schulferien am 10. Januar.

In Landau und Annweiler stehen die Krankenhäuser wegen mehr als 50 infizierten Mitarbeitern unter Quarantäne. Die Mitarbeiter kommen nach einer Mitteilung des Südpfalz-Klinikums weiter zur Arbeit, müssen sich aber in ihrer Freizeit in Quarantäne begeben. Verlegungen von Patienten gebe es nicht.

Die Stadt Mannheim hat bis Donnerstagnachmittag 163 neue Corona-Fälle vermeldet. Das ist neuer Höchstwert von Neuinfektionen an einem Tag. Der Inzidenzwert ist der Stadt zufolge damit auf 246,3 gestiegen. Zudem gibt es drei weitere Todesfälle. Eine über 80 Jahre alte Frau und zwei über 70 Jahre alte Männer sind in Krankenhäusern gestorben.

Mehrheit für strenge Maßnahmen

Die Mehrheit der Deutschen plädiert für härtere Maßnahmen und lehnt den Lockdown in seiner bisherigen Form ab. 49 Prozent gehen die bisherigen Verschärfungen nicht weit genug. Das ist Ergebnis einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Sie sprechen sich für härtere Maßnahmen aus. 13 Prozent halten die bisherigen Kontaktbeschränkungen für übertrieben. Nur noch 35 Prozent finden sie gerade richtig. Wenn die Infektionszahlen in den nächsten Wochen nicht zurückgehen, plädieren 73 Prozent für einen harten Shutdown.

Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrats, hat vor den wirtschaftlichen Folgen eines Shutdowns gewarnt. „Bei einem bundesweiten harten Lockdown droht eine zweite Rezession. Das hätte Konsequenzen für die weitere Entwicklung im Jahr 2021“, sagte er dieser Redaktion. dpa/miro/sin/pre/was

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020