Corona-Krise spitzt sich dramatisch zu

Berlin/Bergstraße.Deutschland bekommt die zweite Corona-Welle trotz des seit Wochen geltenden Teil-Lockdowns nicht in Griff. Am Donnerstag registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) mit 23 679 Fällen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen. Das RKI warnte vor einem Kippen der Lage.

Auch im Kreis Bergstraße ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen unverändert hoch. Das Landratsamt meldete gestern Abend 79 neue Fälle – darunter 14 in Viernheim, zehn in Lampertheim und neun in Bürstadt, sieben in Heppenheim, sechs in Bensheim, drei in Lorsch, zwei in Zwingenberg und einer in Einhausen. Zudem ist ein 71 Jahre alter Mensch in Hirschhorn gestorben. Die Gesamtzahl der Coronafälle im Kreis stieg damit auf 3519 Infizierte; als genesen gelten davon 2781.

In Darmstadt muss unterdessen wegen mehrerer Covid-19-Fälle in der Kfz-Zulassungsstelle die Behörde für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Diese Maßnahme gilt voraussichtlich bis Weihnachten.

1340 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 100 900 (Stand: 0 Uhr). 1601 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 23 mehr als am Vortag.

„Lockerungen verhindern“

Immer mehr Bundesländer wollen angesichts dieser Zahlen das öffentliche und private Leben rasch stärker als bisher herunterfahren. Unklar war gestern, ob es dazu eine neue Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten geben wird. Diese könnte frühestens am Wochenende stattfinden.

Baden-Württemberg will am Freitag über eine erweiterte Coronastrategie entscheiden. Demnach soll es in extremen Hotspots mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen ganztägige Ausgangsbeschränkungen geben – mit Ausnahmeregelungen für Arbeit, Einkäufe oder Arztbesuche.

RKI-Präsident Lothar Wieler nannte es angesichts der Entwicklung der Pandemie wichtig, Lockerungen über Weihnachten zu verhindern. Nachdem die Fallzahlen wochenlang auf einem hohen Plateau gelegen hätten, sehe man aktuell einen Anstieg, sagte er. Die Fallzahlen könnten rasch wieder exponentiell steigen.

Mehrheit für strenge Maßnahmen

Die Mehrheit der Deutschen plädiert für härtere Maßnahmen und lehnt den Lockdown in seiner bisherigen leichten Form ab. 49 Prozent gehen die bisherigen Verschärfungen nicht weit genug. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Sie sprechen sich für härtere Maßnahmen aus. 13 Prozent halten die bisherigen Kontaktbeschränkungen für übertrieben. Nur noch 35 Prozent finden sie gerade richtig.

Wenn die hohen Infektionszahlen in den nächsten Wochen nicht zurückgehen, plädieren 73 Prozent für einen harten Shutdown ähnlich wie im Frühjahr, der zusätzlich auch die Schließung von Schulen, Kitas und Geschäften mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften umfasst.

Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrats, hat vor den wirtschaftlichen Folgen eines Shutdowns gewarnt. „Bei einem bundesweiten harten Lockdown droht eine zweite Rezession“, sagte er im Interview mit dieser Redaktion. Er sagte aber auch: „Vielleicht ist ein harter Lockdown wirklich notwendig, wir müssen ja die Infektionsdynamik stoppen. Das ist das wichtigste Ziel“. dpa/miro/pre/was

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020