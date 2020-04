Corona lehrt uns das Warten

Es tut sich was. Ganz langsam kommt wieder Bewegung in unseren Alltag: Erste Geschäfte dürfen öffnen, Schüler können bald ihre Abschlussprüfungen machen und bald sitzt auch die Frisur wieder, wenn’s gut läuft. Sehen wir das Positive. Vor zwei Wochen war häufig von der „Ruhe vor dem Sturm“ die Rede, vor allem in den Krankenhäusern. Szenen wie in Italien wurden befürchtet – und sie sind ausgeblieben. Es gibt keinen Sturm. Was für ein Glück!

Nun gibt es Lockerungen, die schwer zu begreifen und in Teilen auch unterschiedlich interpretierbar sind. Geschäfte über 800 Quadratmeter müssen dicht bleiben, kleinere können öffnen. Aber wie – bei bestehender Abstandspflicht? Alles muss hin- und hergeprüft werden, keiner will was falsch machen. Das ist anstrengend – für die, die Verantwortung tragen, und für alle, die sich endlich wieder Normalität wünschen. Aber Corona hat uns das Warten gelehrt. Und wir werden uns weiter in Geduld üben müssen.

Dazu gehört leider auch, dass wir eben am Freitag noch nicht hundertprozentig wissen, wer tatsächlich am Montag wieder die Türen öffnen wird, was genau uns ab dem 4. Mai erwartet und wann wir endlich wieder im Luisenpark spazieren können. Aber zaghaft durchatmen, das dürfen wir wohl. Hoffen, dass der Sturm auch weiterhin ausbleibt und wir uns bald mal wieder näher kommen. Das ist kein Trost für die vielen Menschen, die um ihre Existenz bangen. Für sie geht es nicht schnell genug voran, Geduld kann bei ihnen heißen, dass es trotzdem noch weiter bergab geht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020