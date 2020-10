Corona-Marke im Kreis über 90

Bergstraße/Berlin.Im Kreis Bergstraße gab es gestern einen fünften Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Zudem meldete das Landratsamt 66 neue Infektionsfälle. Die Inzidenz – die Zahl der neuen Fälle innerhalb von sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner – erreichte damit einen Wert von 91,32. Bei dem Todesfall handele es sich um eine 94 Jahre alte Person aus Lampertheim. Landrat Christian Engelhardt bekundete Familie und Freunden sein tief empfundenes Mitgefühl.

Fünf der neuen Infektionsfälle stehen in Zusammenhang mit einer Pflegeeinrichtung in Biblis, ein weiterer mit einer anderen Pflegeeinrichtung im Kreis und wiederum ein anderer neuer Fall mit einer Wohnstätte für Behinderte. Ein weiterer der neuen Infektionsfälle betrifft eine Kindertageseinrichtung in Lampertheim.

Insgesamt sind nun 1095 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 674 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile als genesen gelten. Zudem hat es fünf Todesfälle gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 416 Fälle bekannt, die momentan mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sind.

Derzeit befinden sich sieben Patienten mit einer bestätigten Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem befinden sich derzeit fünf Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen auf 28 440 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von gestern (Stand 14 Uhr) 1133 Fälle mehr als noch am Vortag.

Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 593 – und ist damit im Vergleich zum Vortag um drei Fälle gestiegen.

Bundesweit erstmals über 10 000

Deutschlandweit hat die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen binnen eines Tages erstmals den Wert von 10 000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag 11 287 neue Fälle. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie war am Samstag mit 7830 Neuinfektionen erreicht worden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigte sich alarmiert. Auf den Monat gerechnet gehe es um Hunderttausende Menschen, sagte der CSU-Politiker. „Das wird jetzt sehr sichtbar, dass wir in einer wirklich ernsten, dramatischen Lage sind.“

Angesichts des sich rapide entwickelnden Infektionsgeschehens appellierte RKI-Präsident Lothar Wieler an die Menschen, die Corona-Regeln einzuhalten. red/dpa

