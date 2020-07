Corona-Massentest bei Edeka

Berlin/Heddesheim.Das Coronavirus hat die Republik weiter im Griff. Immer wieder kommt es regional zu größeren Ausbrüchen. Im Rhein-Neckar-Kreis blicken die Menschen besorgt auf zwei Verdachtsfälle in Heddesheim: Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises rund 350 Mitarbeiter des Frischelagers von Edeka Südwest in Heddesheim getestet, nachdem dort bei zwei Beschäftigten das Virus nachgewiesen worden war.

Die Ergebnisse dieses Reihentests sollen nach Angaben des Gesundheitsamtes binnen 48 Stunden vorliegen. Der Landkreis will die Zahlen unmittelbar nach Vorlage veröffentlichen. Die Ergebnisse werden durchaus mit Spannung erwartet. Schließlich hängt es laut Robert Koch-Institut von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab, ob und wie sich das Coronavirus verbreitet. In den Frischelagern liegen die Temperaturen nach Angaben des Unternehmens zwischen vier und zwölf Grad – „gute Bedingungen“ für das Virus.

Edeka Südwest hat die Reihentests seiner Mitarbeiter ausdrücklich begrüßt und betont zugleich, dass die Arbeitsschutzstandards, die das Bundesarbeitsministerium vorschreibt, eingehalten würden. Dazu zählen unter anderem die Reinigung und Desinfektion von Arbeits- und Gemeinschaftsbereichen, regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter und die Einhaltung von Abstandsregeln.

Zielgerichtete Maßnahmen

Bund und Länder wollen unterdessen künftig zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren. Ein- und Ausreisesperren soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind. Das steht in einem nach Beratungen von Kanzleramtschef Helge Braun mit den Staatskanzleichefs der Länder gefassten Beschluss. „Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis bzw. die gesamte kreisfreie Stadt beziehen“, heißt es darin.

Dem Papier zufolge sollen die Länder Vorsorge dafür treffen, dass Reisende aus Regionen mit erhöhten Corona-Infektionen nur dann in einem Beherbergungsbetrieb untergebracht werden beziehungsweise ohne Quarantänemaßnahme in ein Land einreisen dürfen, wenn sie mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen können, dass sie nicht infiziert sind. (mit dpa)

