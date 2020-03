Corona-Tests in Rimbach negativ, aber neuer Fall in Lautertal

Bergstraße.Das Coronavirus breitet sich im Südwesten weiter aus. Die Zahl der Infizierten ist in Hessen inzwischen auf mehr als 20 gestiegen. Von Freitag- bis Sonntagnachmittag kamen vier Fälle hinzu, wie das Sozialministerium bestätigte. Unter den Erkrankten ist eine Frau aus Lautertal. Es ist der zweite Fall im Kreis Bergstraße.

Die am Freitag aus Südtirol nach Rimbach zurückgekehrten Schüler mit Grippesymptomen wurden am Wochenende negativ auf das Virus getestet. Dennoch müssen 99 Schüler und zehn Betreuer der Klassenfahrt vorerst zu Hause bleiben.

Im Kreis werden durch das Sozialministerium zentrale Untersuchungsstellen eingerichtet werden, in denen Tests auf das Coronavirus möglich sind. Das bestätigte die Kreisverwaltung.

Erstmals wurde das Virus im Kreis Offenbach nachgewiesen: Dort wurde ein 43-Jähriger aus Obertshausen positiv getestet. Der Mann habe leichte Krankheitssymptome und sei vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, teilte der Kreis mit. Der Fall stehe in Zusammenhang mit einem Coronavirus-Fall in der Bigband des Hessischen Rundfunks.

Die hessische Wirtschaft lässt unterdessen Vorsicht walten: Zwei von fünf Unternehmen schränken die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter ein. Das geht aus einer Umfrage des Hessischen Industrie- und Handelskammertags (HIHK) hervor, deren detaillierte Ergebnisse der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Demnach hat ein Viertel aller Unternehmen bereits einen Notfallplan erarbeitet, der bei einem Krankheitsfall in Kraft tritt. In die Befragung vom 4. bis zum 7. März flossen die Antworten von 988 Unternehmen in Hessen ein.

Am Nachmittag gab der Chemiekonzern BASF bekannt, dass einer seiner Mitarbeiter am Standort Ludwigshafen positiv getestet wurde. Der Mann stamme aus Neustadt. Der Softwarekonzern SAP teilte ebenfalls gestern mit, dass sich drei seiner Mitarbeiter infiziert haben. Nach Unternehmensangaben handle es sich um Beschäftigte am SAP-Standort St. Ingbert im Saarland. In Rheinland-Pfalz bleiben vorsorglich einige Schulen geschlossen. Das Virus war bei einem Lehrer nachgewiesen worden.

Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem Virus gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Die italienische Regierung hat große Teile des von der Epidemie stark betroffenen Nordens des Landes zur Sperrzone erklärt.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. In Deutschland waren bis Sonntag knapp 1000 Infektionen registriert. Weltweit haben sich inzwischen über 100 000 Menschen angesteckt.

Die meisten Infizierten haben leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwinden, oder gar keine Symptome. Das Virus kann aber auch eine Lungenentzündung auslösen. dpa/mica/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020