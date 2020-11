Corona-Testzentrum kommt nicht nach Hofheim

Lampertheim.Die Verlagerung des Corona-Testzentrums von Heppenheim nach Hofheim ist gestoppt worden. Dies bestätigt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen. Die KV und die Kreisverwaltung Bergstraße reagierten damit auf den Widerstand der Lampertheimer Stadtverwaltung, des Hofheimer Ortsbeirats und auf öffentliche Stellungnahmen von Bürgern. So war Kritik daran geäußert worden, dass die Kommunalvertretungen nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen gewesen seien. In Hofheim selbst war befürchtet worden, dass ein Testzentrum in der Mitte dieses Stadtteils vor allem zu Verkehrsproblemen führe. Ein alternativer Standort wurde bis gestern noch nicht bestätigt.



© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.11.2020