Corona-Todesfall in Mannheim

Mannheim/Berlin/Ludwigshafen.In Mannheim ist am Dienstag erstmals seit Monaten wieder ein Corona-Todesfall gemeldet worden. Dabei handele es sich um einen unter 50-jährigen Mann, sagte Gesundheitsamtschef Peter Schäfer am Dienstag vor dem Hauptausschuss des Gemeinderats. Einzelheiten nannte er nicht. Es ist das 14. Todesopfer in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie.

Laut Schäfer werden aktuell 22 mit Covid-19 infizierte Mannheimer in den Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der gemeldeten täglichen Neuinfektionen lag am Dienstag um 15.30 Uhr bei 42. Damit wurde der bisherige Negativ-Rekord vom vergangenen Donnerstag eingestellt. In einer Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim wurden alle „Schüler*innen, die in Mannheim wohnen und in der Zeit vom 4.10.2020 bis zum 15.10.2020“ die darin genannten Schulen und Klassen besucht haben, aufgefordert, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Betroffen sind mehr als 20 Klassen. Schäfer und Oberbürgermeister Peter Kurz machten deutlich, die Betroffenen seien längst informiert, es gehe nur um die amtliche Verkündung.

Scharfe Kritik an Warn-App

In Ludwigshafen ist ein Corona-Ausbruch in einem Altenheim gemeldet worden. Vier Bewohner und drei Mitarbeiter wurden dort positiv getestet. Alle 173 Bewohner werden abgestrichen.

Höchststände bei den Corona-Infektionen in mehreren Regionen Deutschlands haben zu neuen, teils massiven Einschränkungen geführt. Im am schlimmsten betroffenen Kreis Berchtesgadener Land in Bayern dürfen die Menschen ihre Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen, Kitas oder Freizeiteinrichtungen und Restaurants müssen schließen. In Brandenburg werden in Regionen mit hohen Infektionszahlen künftig schärfere Begrenzungen für private Feiern und ein nächtliches Ausschankverbot umgesetzt, in Berlin gilt eine erweiterte Maskenpflicht. Zudem kam angesichts der Lage bei den europäischen Nachbarn das Thema Grenzkontrollen wieder hoch.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder übte scharfe Kritik an der Corona-Warn-App, die Infektionsketten unterbrechen soll. „Die App ist leider bisher ein zahnloser Tiger. Sie hat kaum eine warnende Wirkung“, sagte der CSU-Chef. Die beiden Entwicklerfirmen SAP und Deutsche Telekom wollten Söders Kritik auf Anfrage dieser Redaktion nicht kommentieren. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums hob hervor, die App sei „die erfolgreichste Europas“ und 20 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Die Entwicklung entfachte zudem eine Debatte, wie weit sich Hotspots abriegeln lassen. Söder und sein niedersächsischer Amtskollege von der SPD, Stephan Weil, lehnen eine Abriegelung von Risikogebieten ab. sma/kako/dpa/jung/jei

