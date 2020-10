Corona-Zahlen erreichen bundesweiten Höchststand

Berlin/Mannheim.Die registrierten Corona-Neuinfektionen sind auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Samstag 14 714 neue Corona-Infektionen. Allerdings war es am Donnerstag zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen, so dass der Rekordwert wohl Nachmeldungen enthält. Am Sonntag kamen 11 176 neue Infektionen dazu.

In Mannheim wurden am Samstag 50 und am Sonntag 34 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Summe der Neuinfizierten umgerechnet auf die Einwohnerzahl – liegt nun bei 125,8. Das ist der dritthöchste Wert in Baden-Württemberg. Laut Landesgesundheitsamt gibt es nur im Alb-Donau-Kreis (134) und in Heilbronn (159,6) noch höhere Inzidenz-Werte.

Die kritische Marke von 50 wurde am Wochenende auch im Rhein-Neckar-Kreis überschritten. Gemeldet wurden unter anderem 32 Infektionen in einem Seniorenheim in Plankstadt. Das Landratsamt erließ eine Musterallgemeinverfügung. In den 54 Kommunen gelten künftig eine Sperrstunde ab 23 Uhr und eine ausgeweitete Maskenpflicht.

CDU-Präsenzparteitag vom Tisch

Mit eindringlichen Appellen an die Bevölkerung baten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneut um Mithilfe bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. „Bitte helfen Sie weiter mit und hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen und beschwichtigen. Es ist ernst“, sagte Spahn in einem am Sonntag auf seiner Facebookseite veröffentlichten Video. Merkel hatte einen Tag zuvor in ihrem Videopodcast die Menschen darum gebeten, auf Reisen und Kontakte zu verzichten.

Angesichts dramatisch wachsender Corona-Zahlen ist auch der für den 4. Dezember geplante Präsenzparteitag der CDU zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden vom Tisch. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntagabend nach gut fünfstündigen Beratungen der engsten Parteispitze in Berlin. Den Rahmen für das weitere Vorgehen will Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nun am Montag den CDU-Gremien vorstellen.

Am Sonntag versammelten sich in Berlin unterdessen Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen bei Demonstrationen. Die Polizei berichtete von mehreren hundert Teilnehmern. In der Nacht zuvor hatten Unbekannte ein Gebäude des Robert Koch-Instituts nach Polizeiangaben mit Brandsätzen attackiert. Die Flammen konnten gelöscht werden.

Steigende Corona-Zahlen treiben auch viele EU-Staaten zu härteren Maßnahmen. Spanien rief am Sonntag wieder den nationalen Notstand aus. Tschechien, Belgien, Frankreich und andere Staaten meldeten Rekordwerte bei Neuansteckungen. Ausgangsbeschränkungen und Auflagen sollen die zweite Welle bremsen, auch in Italien und Österreich.

Der Sport ist ebenfalls mehr und mehr betroffen. Im Fußballkreis Bergstraße wurden alle Partien von der Kreisoberliga bis zu den D-Ligen abgesagt. dpa/sma/fab/jako

