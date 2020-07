Coronafall an Mannheimer Gymnasium

Mannheim.Eine Schülerin am Ursulinen-Gymnasium hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) auf Anfrage bestätigt. Die Fünftklässlerin war bis vorigen Freitag zur Schule gegangen. Nun müssen vier Lehrer, eine Praktikantin sowie Schüler, die engen Kontakt zur Betroffenen hatten, für zwei Wochen in häusliche Isolation. Der Schulbetrieb aber läuft weiter. Das RP rechnet nicht damit, dass es zu einer Schließung kommt.

Mit der Gymnasiastin sind es in dieser Woche neun Neuinfektionen in Mannheim – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorwochen. Die Infektionsketten seien jedoch in allen Fällen bekannt, so das Gesundheitsamt der Stadt. Bei sechs Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer aus vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten. Zwei weitere Fälle seien Kontaktpersonen dieser Rückkehrer, darunter die Schülerin.

Oberbürgermeister Peter Kurz betont mit Blick auf die Sommerferien, Rückkehrer seien verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben und die Stadt zu informieren. „Ein Verstoß ist mit sehr hohen Bußgeldern belegt, und die werden wir auch durchsetzen. Die bewusste Gefährdung von anderen ist kein Spaß.“ lia

