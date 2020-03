Coronavirus: BASF, SAP und MVV melden erste Fälle

Mannheim/Berlin.Das Coronavirus breitet sich im Südwesten weiter aus. Die Zahl der Infizierten ist in Baden-Württemberg auf rund 200 gestiegen. In Hessen kamen von Freitag- bis Sonntagnachmittag vier hinzu. Damit sind mehr als 20 Infektionen bekannt, wie das Sozialministerium bestätigte. In Rheinland-Pfalz bleiben vorsorglich einige Schulen geschlossen, so in Wachenheim der dortige Standort der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim. Das Virus war bei einem Lehrer nachgewiesen worden. Das Gesundheitsministerium hatte am Sonntag von 19 Infektionen berichtet.

Am Nachmittag gab der Chemiekonzern BASF bekannt, dass ein Mitarbeiter am Standort Ludwigshafen positiv getestet wurde. Es handle sich um einen Beschäftigten aus Neustadt. Der Softwarekonzern SAP teilte mit, dass sich drei Mitarbeiter mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Es handle sich um Beschäftigte am Standort St. Ingbert im Saarland.

Mehr Infizierte in Mannheim

Der Mannheimer Energiekonzern MVV berichtete ebenfalls von einem Coronafall unter seinen Beschäftigten, der vor einigen Tagen aus dem italienischen Trentino gekommen war. Beim Gesundheitsamt Mannheim wurden zwei weitere Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf sieben. Bei den neuen Fällen handelt es sich um einen Mann und eine Frau, die in Südtirol Skifahren gewesen war.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtgebiet Heidelberg ist die Zahl der Infizierten weiter angestiegen. Insgesamt wurden durch das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Sonntag zwei neue Fälle bestätigt. Die Zahl der positiv getesteten Personen beträgt damit nun 14 – neun im Rhein-Neckar-Kreis und fünf im Stadtgebiet Heidelberg. Beim Großteil der Personen handelt es sich um Reiserückkehrer aus der Region Südtirol. Die aus Südtirol ins hessische Rimbach zurückgekehrten Schüler mit Grippesymptomen wurden negativ auf das Virus getestet. Dennoch müssen 99 Schüler und zehn Betreuer der Klassenfahrt vorerst zu Hause bleiben.

Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem Virus gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

Unterdessen hat die italienische Regierung große Teile des von der Epidemie stark betroffenen Nordens des Landes zur Sperrzone erklärt. Frankreich verbietet Veranstaltungen mit über 1000 Menschen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte: „Wir werden diesen Rat jetzt auch in den Ländern, bei uns in Nordrhein-Westfalen und anderswo, umsetzen.“ Absagen von Großveranstaltungen treffen allerdings die Gesundheitsämter vor Ort.

Über Konzerte im Mannheimer Rosengarten soll im Laufe des Montags beraten werden. In Deutschland waren bis Sonntag knapp 1000 Infektionen registriert. dpa/mica

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020