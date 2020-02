Coronavirus erreicht die Region

Heidelberg/Ludwigshafen.Das Coronavirus hat auch Nordbaden erreicht: Ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich mit dem neuartigen Virus infiziert und befindet sich in einer Quarantänestation des Universitätsklinikums Heidelberg. Nach Informationen des Rhein-Neckar-Kreises geht es ihm den Umständen entsprechend gut. „Er zeigt leichte Symptome, wie sie auch bei einem grippalen Infekt oder einer Grippe zu beobachten sind“, teilte eine Sprecherin des Landratsamts auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Der Patient hatte sich bereits am Mittwochabend nach seiner Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol mit leichten Symptomen in der Notfallambulanz des Heidelberger Universitätsklinikums vorgestellt. Nach Informationen dieser Redaktion wohnt der Mann im Bereich Schwetzingen/Oftersheim. Angaben eines Bekannten des Betroffenen zufolge war der etwa 50 Jahre alte Mann mit einer Reisegruppe aus Brühl unterwegs. Seine Ehefrau befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die weiteren Kontaktpersonen werden ermittelt.

In Hessen ist derweil eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einem 29-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit. Der Fall stehe in Zusammenhang mit dem ersten hessischen Coronavirus-Infizierten aus dem Lahn-Dill-Kreis. Der Mann zeige milde Krankheitszeichen und sei häuslich isoliert. Weitere Informationen dazu will das Landratsamt am Samstagmorgen geben.

Bislang gibt es in ganz Deutschland mehr als 50 Nachweise von Coronavirus-Infektionen. Davon sind die meisten in den vergangenen Tagen bekannt geworden – hauptsächlich in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, dort mit jetzt 13 Infektionen.

BASF erwartet Belastungen

Das Kultusministerium in Stuttgart hat angeordnet, dass Lehrer, Schüler, Kita-Kinder und Erzieher vorerst zu Hause bleiben sollen, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sind. Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen.

Weil sich der Schweizer Bundesrat wegen des Virus gegen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ausgesprochen hat, findet auch die Basler Fasnacht nicht statt. In Berlin wurde am Freitagabend die weltgrößte Reisemesse ITB abgesagt. Nach Informationen aus dem Schriesheimer Rathaus soll hingegen der Mathaisemarkt, „Stand Freitagmittag“ wie geplant am 6. März beginnen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF erwartet indes für 2020 Belastungen durch das Coronavirus. „Eine geringere Nachfrage und Produktionsausfälle in vielen Branchen sind bereits sichtbare Folgen der Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus“, sagte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller.

BASF geht davon aus, dass sich die negativen Effekte des Coronavirus weltweit vor allem im ersten und im zweiten Quartal 2020 deutlich auswirken werden, heißt es in der Mitteilung zur Bilanz für 2019. Diese Annahmen berücksichtigen derzeit keine weltweite Ausbreitung des Virus, die zu wesentlichen Beeinträchtigungen der Weltwirtschaft über die erste Jahreshälfte hinaus führt. „Wir erwarten jedoch nicht, dass die Corona-Effekte im Jahr vollständig ausgeglichen werden können.“ Gleichzeitig betonte Brudermüller, dass BASF trotz Virus weiter in China investieren werde. (mit dpa/stk)

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020