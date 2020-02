Coronavirus kommt näher

Stuttgart/Düsseldorf/Rom.In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit. Er habe sich vermutlich während einer Italienreise angesteckt. Der Patient sei nach seiner Rückkehr mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe das Gesundheitsamt kontaktiert. Auch Nordrhein-Westfalen bestätigte seinen ersten Fall: Ein Mann aus Erkelenz habe sich nach Angaben der Düsseldorfer Feuerwehr infiziert. Sein Zustand sei kritisch.

Das Coronavirus Sars-CoV-2 erreicht mehrere europäische Nachbarn Deutschlands. Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa ist nach einem bestätigten Fall ein Hotel praktisch unter Quarantäne gestellt worden. Rund 1000 Touristen seien in dem Ort Adeje im Südwesten der Kanareninsel von der Maßnahme betroffen, berichtete das spanische Fernsehen am Dienstag. Darunter befinden sich auch Deutsche. Auch die Schweiz, Österreich, Kroatien und das spanische Festland meldeten die ersten nachgewiesenen Fälle . dpa

